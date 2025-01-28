Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что мне там делать?» Кокорин заявил, что не хочет возвращаться в Россию

«Что мне там делать?» Кокорин заявил, что не хочет возвращаться в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил о нежелании возвращаться в Россию. Действующий контракт Кокорина с «Арисом» рассчитан до лета 2025 года.

— Скучаешь по России и вообще планируешь возвращаться? И почему не ездишь сейчас? Можешь рассказать?

— В последнее время мама прилетает, давно не могла визу сделать, три года. Если родители могут прилететь, то что мне там делать? Я там прожил 15 лет, Москва мне не особо нравилась. Тем более сейчас, что там делать? Ну, типа, киношку ходить смотреть, там, по Патрикам лазить. Большого кайфа вообще не испытываю. Если есть море, лучше на море остаться, — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

Ранее Александр Кокорин выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак».

Материалы по теме
«Уже всё». Александр Кокорин — о возможном возвращении в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android