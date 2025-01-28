«Что мне там делать?» Кокорин заявил, что не хочет возвращаться в Россию

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил о нежелании возвращаться в Россию. Действующий контракт Кокорина с «Арисом» рассчитан до лета 2025 года.

— Скучаешь по России и вообще планируешь возвращаться? И почему не ездишь сейчас? Можешь рассказать?

— В последнее время мама прилетает, давно не могла визу сделать, три года. Если родители могут прилететь, то что мне там делать? Я там прожил 15 лет, Москва мне не особо нравилась. Тем более сейчас, что там делать? Ну, типа, киношку ходить смотреть, там, по Патрикам лазить. Большого кайфа вообще не испытываю. Если есть море, лучше на море остаться, — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

Ранее Александр Кокорин выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак».