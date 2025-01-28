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Кокорин: есть желание играть до 40, подобно Криштиану, но как здоровье позволит

Кокорин: есть желание играть до 40, подобно Криштиану, но как здоровье позволит
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33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин признался, что пока не задумывался над завершением профессиональной карьеры футболиста.

— Мы с тобой не молодеем, ты сам это сказал, карьера — понятно, что скоро будет заканчиваться. Есть мысли, чем будешь заниматься после? Как к этому относишься? Или пока играешь в футбол?
— Я настроен на то, что пока играю, я в этом. А потом — решу.

— Но есть желание играть, я не знаю, как Криштиану до 40?
— Желание есть, но как здоровье позволит. Если будет здоровье, пожалуйста, играй.

— Ну, то есть не устал от футбола, не надоел?
— Не-не-не, кайфую. На самом деле кайфую.

— Живёшь у моря, спокойненько, да?
— Живёшь у моря, да, играешь, тренируешься. Что надо? — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

Ранее Александр Кокорин выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак».

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