Кокорин: есть желание играть до 40, подобно Криштиану, но как здоровье позволит

33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин признался, что пока не задумывался над завершением профессиональной карьеры футболиста.

— Мы с тобой не молодеем, ты сам это сказал, карьера — понятно, что скоро будет заканчиваться. Есть мысли, чем будешь заниматься после? Как к этому относишься? Или пока играешь в футбол?

— Я настроен на то, что пока играю, я в этом. А потом — решу.

— Но есть желание играть, я не знаю, как Криштиану до 40?

— Желание есть, но как здоровье позволит. Если будет здоровье, пожалуйста, играй.

— Ну, то есть не устал от футбола, не надоел?

— Не-не-не, кайфую. На самом деле кайфую.

— Живёшь у моря, спокойненько, да?

— Живёшь у моря, да, играешь, тренируешься. Что надо? — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

Ранее Александр Кокорин выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак».