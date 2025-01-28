Кокорин — о проведённом в «Фиорентине» времени: вообще позитивно, хорошо

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оценил проведённое в итальянской «Фиорентине» время. Напомним, форвард выступал за «фиалок» с 2021 по 2022 год.

— Что вообще скажешь по поводу «Фиорентины»? Такой этап — не самый простой в твоей карьере.

— Слушай, вообще очень хорошо, позитивно. У меня нет негатива почему-то, знаешь. У меня только положительные эмоции. Типа, да, ну попался там такой дядя, который…

— А тренер закусил или что?

— Слушай, думаю, я до конца не узнаю. Я уже с ними сижу вот так вот, как с тобой, говорю: «Скажите как есть. Я из России, всё понимаю. Скажите как есть, надо, не надо». Но они до конца — нет [ответа]. Не понимаю почему, но могу догадываться. Приходил к одному тренеру, а через месяц у меня другой тренер. Через месяц у меня другой, и, соответственно, за четыре месяца у меня четыре тренера было. Вот так вот. Пришёл четвёртый, я просто тупо не попал. И, соответственно, я не попал, а он там привёз своих нападающих, что тоже нормально, и всё, вся история.

Я тебе больше скажу: объективно, думаю, вот я был там, последний сбор, вот честно скажу — я там был лучшим. Ну, так совпало. Вот до последнего ухода был лучшим, я там остался на базе жить. Просто для себя мне интересно было, знаешь, выдать максимум, просто посмотреть на свой максимум. Объективно — был лучший, я должен был начинать сезон, и он настолько мразью стал, что купил двух новых нападов перед чемпионатом.

— Вот этот последний тренер, да?

— Да. Итальяно. И как бы, знаешь, он купил нападающих, тоже там дорогие — что можно понять, но он пока их купил, они пока придут, наберут форму, просто поставь меня. Да — да, нет — нет, и всё. И он поставил типа нового напада, которого он купил неделю назад, — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.