Николич — о трансферах ЦСКА: ожидаю хороших новостей в ближайшее время

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о работе клуба на трансферном рынке этой зимой. По словам сербского специалиста, армейцы ограничены по времени, а поэтому действовать нужно быстро. Вместе с тем Николич подчеркнул, что в скором времени ждёт хороших новостей. Отметим, в понедельник, 27 января, стало известно, что ФИФА сняла с ЦСКА трансферный запрет.

«До сих пор никого нет. Посмотрим, что будет. Парни здесь тренируются, стараются, борются за свою позицию в команде. Это надо уважать. Посмотрим, что у нас получится по трансферам в это окно. Возможности есть, клуб занимается этим, но уже работает фактор времени. Не надо его больше терять, потому что времени с 9 декабря прошло слишком много. Ожидаю хороших новостей в ближайшие дни», — заявил Николич в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА располагается на шестой строчке.