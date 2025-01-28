Кокорин: когда из тюрьмы вышел, РПЛ уже была говном

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, когда, по его мнению, упал уровень чемпионата России.

— Чемпионат, когда мы после тюрьмы вышли, в 2019 году, он уже говном был, честно. Я говорю: если люди год не играли, выходят на хорошем уровне [играют]… Давай честно, он тогда уже начал просаживаться.

— Ну, я думаю, что даже раньше инерция-то началась, но в целом в 2019-м ещё не так всё плохо было.

— Не так всё плохо, но чувствовалось уже. А потом, когда все ребята очень хорошие начали уезжать, иностранцы, ну слушай, кем их заменить? — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

Ранее Александр Кокорин выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак».