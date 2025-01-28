«Назло «Зениту» в «Спартак» ушёл». Кокорин — о переходе в стан красно-белых в 2020-м

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как оказался в московском «Спартаке» в 2020 году. С 2016-го по 2019-й Александр выступал за «Зенит», в 2020-м играл за «Сочи» на правах аренды.

— Мне обещали, когда я был после тюрьмы, не хочу называть имён, там дядя сказал, типа: «Я тебя за руку приведу обратно в «Зенит». Я понимал, что жареным пахнет, что меня выгоняют оттуда. Типа ты не можешь там находиться по вот этой причине. 100%. Но мне обещали: «Ты вернёшься». Я думал тоже, что нужно «Сочи» помочь. Туда-сюда, а тебя за руку обратно вернут. В это я ещё верил, что так будет.

— Дядя связан с «Сочи» был и с «Зенитом»?

— Да. А когда мы типа спасли «Сочи» чудом, как все и хотели, и пришло время возвращаться в «Зенит», мне сказали нет.

— Тебе сказали «оставайся в «Сочи»?

— Не так сказали, ну типа в «Зенит» — нет.

— Ну ты же с Сергеем Богдановичем был на связи, у тебя было понимание? Я знаю точно, что он хотел, чтобы ты вернулся.

— Да, он тоже не понимал. Ну, он говорит: «Давай посмотрим, что будет». И мы пошли, вроде там спасли, всё хорошо, и время прошло. Можно вернуться, знаешь, под шумок. Я бесплатным был, без контракта.

— Ты в принципе был готов на условия «Зенита» идти, если бы они предложили, да?

— Да, я думаю, мы бы договорились вообще легко. Слушай, после 20 тыс. в месяц, сколько они там, 11 МРОТ какой-то платили, я думаю, договорились бы. И всё, он мне говорит: «Ты туда не вернёшься». Я говорю: «Я просто назло со «Спартаком» подписал».

— Назло «Зениту»?

— Да, я Богдановичу об этом сказал. Назло «Зениту» и назло тому, что я понимал: это единственный [клуб] на тот момент в тот год, кто может составить конкуренцию «Зениту», — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.