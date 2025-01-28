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Экс-тренер молодёжки ЦСКА Аксёнов: Яковлеву нужно играть — футбольное имя быстро пропадает

Экс-тренер молодёжки ЦСКА Аксёнов: Яковлеву нужно играть — футбольное имя быстро пропадает
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Бывший наставник молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов, который тренировал нападающего Владислава Яковлева, высказался о возможном переходе форварда в «Черноморец».

«Владу Яковлеву нужно играть, потому что футбольное имя быстро пропадает, надо поддерживать своё реноме. Нужно искать команду, где Влад будет получать игровое время, чтобы заявить о себе и дать понять, что он может конкурировать с другими игроками ЦСКА, которые есть на его позиции.

Вспоминая нашу совместную работу в молодёжке ЦСКА, считаю, что у него есть все качества, чтобы играть на хорошем уровне. В молодёжном футболе он очень здорово себя проявил, надо и на взрослом, но сравнивать это нельзя. Если сейчас нет возможности в ЦСКА, надо в лигах ниже. Это может стать хорошим трамплином, чтобы попасть в РПЛ или вернуться в ЦСКА», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее о возможном переходе Владислава Яковлева в «Черноморец» сообщал РБ «Спорт».

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