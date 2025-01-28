Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Гвардиола высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о потенциальном вылете его команды из Лиги чемпионов.

«В нынешнем положении нам необходимо выиграть матч [c «Брюгге»]. Если этого не произойдёт, то мы прекратим участвовать в турнире. Хотим пройти дальше, чтобы провести ещё две встречи и квалифицироваться в следующий этап.

Что будет означать невыход «Манчестер Сити» в следующий раунд? Это было бы нехорошо для клуба, но сейчас я об этом не думаю. Знаю, всем интересно, пройдём мы дальше или нет. Думаю, что нам удастся сделать это», — приводит слова Гвардиолы BBC.

После семи туров общего этапа «горожане» набрали восемь очков и занимают 25-е место. В дополнительный раунд плей-офф пройдут команды, занявшие места с 9-е по 24-е. В среду, 29 января, в заключительном туре общего этапа «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге».

Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
Уокер рассказал о личном разговоре с Гвардиолой перед уходом из «Манчестер Сити»

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android