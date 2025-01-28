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Кокорин — о периоде в «Спартаке»: залутал бабок и просто ушёл

Кокорин — о периоде в «Спартаке»: залутал бабок и просто ушёл
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился воспоминаниями о периоде, проведённом в московском «Спартаке». Футболист с лёгкостью относится к этому времени — заработал денег и ушёл.

— В твоей карьере ещё один московский клуб был, помимо «Локомотива» детского, «Спартак» легендарный. Как тебе этот этап твоей карьеры?
— Слушай, топ, вообще с позитивом. Залутал бабок, больше всего за полгода, и ушёл просто (улыбается), — сказал Александр Кокорин в выпуске на YouTube-канале нападающего Фёдора Смолова.

Ранее Александр Кокорин также выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и ряд других клубов.

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