Кокорин — о периоде в «Спартаке»: залутал бабок и просто ушёл

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился воспоминаниями о периоде, проведённом в московском «Спартаке». Футболист с лёгкостью относится к этому времени — заработал денег и ушёл.

— В твоей карьере ещё один московский клуб был, помимо «Локомотива» детского, «Спартак» легендарный. Как тебе этот этап твоей карьеры?

— Слушай, топ, вообще с позитивом. Залутал бабок, больше всего за полгода, и ушёл просто (улыбается), — сказал Александр Кокорин в выпуске на YouTube-канале нападающего Фёдора Смолова.

Ранее Александр Кокорин также выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и ряд других клубов.