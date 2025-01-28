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Шамиль Газизов: о «Спартаке» тёплые воспоминания, кроме Федуна и Заремы

Шамиль Газизов: о «Спартаке» тёплые воспоминания, кроме Федуна и Заремы
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова экс-нападающего красно-белых Александра Кокорина о московском клубе. Напомним, ранее Кокорин назвал «Спартак» клубом для интриг, который живёт сплетнями.

«Саша Кокорин был в «Спартаке», наверное, это его эмоции и то, с чем он столкнулся. Не хотел бы углубляться во всё это. У меня о «Спартаке» остались тёплые воспоминания, кроме некоторых моментов в руководстве — Федуна и Заремы Салиховой. А так, поддержка фанатов, атмосфера — очень здорово», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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