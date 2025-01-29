Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 29 января

Сегодня, 29 января, состоятся матчи 8-го тура Лиги чемпионов. В рамках заключительного тура общего этапа одновременно сыграют сразу все команды. По итогам этих встреч будет определено окончательное положение клубов в турнирной таблице ЛЧ.

29 января, Лига чемпионов, 8-й тур:

23:00 мск. «Астон Вилла» — «Селтик»

23:00 мск. «Байер» — «Спарта»

23:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Шахтер»

23:00 мск. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

23:00 мск. «Барселона» — Аталанта"

23:00 мск. «Бавария» — «Слован»

23:00 мск. «Интер» — «Монако»

23:00 мск. «Зальцбург» — «Атлетико»

23:00 мск. «Жирона» — «Арсенал»

23:00 мск. «Динамо» Загреб — «Милан»

23:00 мск. «Ювентус» — «Бенфика»

23:00 мск. «Лилль» — «Фейеноорд»

23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брюгге»

23:00 мск. ПСВ — «Ливерпуль»

23:00 мск. «Штурм» — «Лейпциг»

23:00 мск. «Спортинг» — «Болонья»

23:00 мск. «Брест» — «Реал»

23:00 мск. «Штутгарт» — «Пари Сен-Жермен»

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.