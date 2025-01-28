Петржела – о словах Кокорина: не верю, что на Кипре уровень футбола выше, чем в России

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о падении уровня чемпионата России. Ранее форвард заявил, что Российская Премьер-Лига начала «просаживаться» с 2019 года.

«Кокорину сложно оценивать чемпионат, в котором он не играет. Я не верю, что на Кипре уровень футбола выше, чем в России. Хотя, к сожалению, РПЛ сейчас мало кому интересна в Европе», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Александр Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за санкт-петербургский «Зенит».