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Кавазашвили: если бы Кокорин рационально использовал талант, был бы довольным человеком

Кавазашвили: если бы Кокорин рационально использовал талант, был бы довольным человеком
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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдается с 2019 года.

«Любой человек должен уметь сдерживать свои эмоции. Человек, который долгое время играл за рубежом, тем более должен очень осторожно наступать на нашу землю. Его никто отсюда не выгонял – он сам изъявил желание покинуть Россию, чтобы найти более удобное место. Не люблю никого осуждать, но несдержанность – одно из самых отрицательных качеств. Кокорину не повезло, а причину не хочу говорить. Саша родился золотым мальчиком с огромным талантом. Если бы он его рационально использовал, Кокорин был бы довольным человеком», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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