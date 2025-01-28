Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кокорин — о своём периоде в «Спартаке»: Зарема была максимально против меня

Кокорин — о своём периоде в «Спартаке»: Зарема была максимально против меня
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Александр Кокорин заявил, что Зарема Салихова, являющаяся супругой бывшего президента красно-белых Леонида Федуна, испытывала негатив в его адрес.

— Зарема тогда была ещё?
— Да, легенда. Она против меня была максимально, не знаю почему. Мне кажется, мы где-то гуляли в Монако и [между нами] что-то произошло (смеётся), клянусь тебе.

Я хотел с ней пообщаться, [узнать], откуда такой негатив, — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Кокорин выступал в составе «Спартака» с 2020 по 2021 год. За этот период нападающий сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Кокорин: «Спартак» — это клуб интриганов, живущий сплетнями и кайфующий от этого

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android