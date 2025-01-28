Кокорин — о своём периоде в «Спартаке»: Зарема была максимально против меня

Бывший нападающий «Спартака» Александр Кокорин заявил, что Зарема Салихова, являющаяся супругой бывшего президента красно-белых Леонида Федуна, испытывала негатив в его адрес.
— Зарема тогда была ещё?
— Да, легенда. Она против меня была максимально, не знаю почему. Мне кажется, мы где-то гуляли в Монако и [между нами] что-то произошло (смеётся), клянусь тебе.
Я хотел с ней пообщаться, [узнать], откуда такой негатив, — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
Кокорин выступал в составе «Спартака» с 2020 по 2021 год. За этот период нападающий сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
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