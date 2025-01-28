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Кокорин — о ЧЕ-2016: сборы были чересчур в конце сезона, бега были сумасшедшие

Кокорин — о ЧЕ-2016: сборы были чересчур в конце сезона, бега были сумасшедшие
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своём опыте выступления за национальную команду на Евро-2016. Форвард отметил, что главный тренер сборной России на тот момент Леонид Слуцкий устроил слишком тяжелые сборы для своей команды перед началом турнира.

— Евро-2016. Потенциал той сборной России позволял выйти в плей-офф?
— Наверное, только Словакию могли хлопнуть. Уэльс был сумасшедшим, Англия.

— Ничья с Англией расслабила?
— Не думаю, что были расслаблены. Не помню, обсуждали ли потом со Слуцким, что сборы были чересчур в конце сезона, бега были сумасшедшие.

Он не считает, что это было проблемой? Пусть. Если «Железный Гарик» порвался [Игорь Денисов], у него мышца оторвалась в товарищеской игре, то это о чём-то говорит, — сказал Александр Кокорин в выпуске на YouTube-канале нападающего Фёдора Смолова.

Александр Кокорин играл за сборную России с 2011 по 2017 год. На чемпионате Европы 2016 года сборная России не сумела выйти из группы, в которой играли Англия, Словакия и Уэльс.

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