Кокорин назвал «Зенит» самым главным клубом в своей карьере

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос о наиболее важном клубе в своей карьере.

— Твой самый главный клуб в карьере?

— Наверное, «Зенит». По отношению, любви от болельщиков, испытывал любовь, чувствовал себя как дома.

В «Сочи» тоже была классная атмосфера в раздевалке, потому что впервые попал в место, где не звёздные ребята, а простые работяги.

В «Зените» всё на высшем уровне, приближённом к Европе, — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Кокорин являлся футболистом «Зенита» с 2016 по 2020 год. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 12 результативными передачами.

В течение своей карьеры нападающий также выступал за «Динамо», «Анжи», «Сочи», «Спартак», «Фиорентину».

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