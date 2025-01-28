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Андрей Червиченко: если вы заметили, логика – не сильная сторона Кокорина

Андрей Червиченко: если вы заметили, логика – не сильная сторона Кокорина
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о словах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдается с 2019 года.

«У каждого своё мнение. Уверен, в моменте, что их посадили, они тоже считают, что ничего не сделали. Видимо, со многими у него расходятся взгляды на жизнь и РПЛ. Всё-таки чемпионат Кипра намного сильнее и зрелищнее, раз он в там завершает карьеру. Если вы заметили, то в логика – не сильная сторона Кокорина», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Александр Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за санкт-петербургский «Зенит».

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