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Каземиро может перейти в «Рому» — Sky Sport Italia

Каземиро может перейти в «Рому» — Sky Sport Italia
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32-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро открыт для перехода в «Рому». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы отпустить бразильского футболиста в итальянский клуб в аренду, рассчитанную до конца нынешнего сезона. Подчёркивается, что в «Манчестер Юнайтед» хотели бы осуществить полноценный переход 32-летнего игрока, однако на текущий момент подобных обсуждения с «Ромой» не было.

В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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