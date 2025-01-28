Владимир Быстров: Кокорин — самый переоценённый футболист России, это всем известно

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос, как он оценивает слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, начавшемся в 2019 году.

— Мне интересно смотреть РПЛ, а то, что уровень нашего чемпионата сильнее, чем у Кипра, — это факт. Также факт, что у нас чемпионат слабее, чем в Европе.

— Не кажутся ли вам странными его слова на фоне его сезона в «Спартаке», где он ничем не запомнился?

— Не могу комментировать слова людей… Может, у него своё видение.

— Но у него и сильных сезонов в России было всего полтора.

— Кокорин — самый переоценённый футболист России, это всем известно. А то, как он считает, — это его дело. С его талантом он должен был становиться лучшим 10 раз. Он же ни разу не был лучшим игроком РПЛ.

— Думаете, деньги так сильно повлияли на него?

— Деньги на многих свалились, но они же играли в футбол. Деньги у него были всегда, я видел его 18-летним — дело не в этом. Наш чемпионат просел — это факт, а назвать его словами Кокорина — слишком, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Кокорин являлся футболистом «Зенита» с 2016 по 2020 год. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 12 результативными передачами. За «Спартак» Кокорин выступал с 2020 по 2021 год. За это время нападающий сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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