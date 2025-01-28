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Фёдоров — о Хусанове: меня спрашивали о нём тренеры из РПЛ, но интереса не было

Фёдоров — о Хусанове: меня спрашивали о нём тренеры из РПЛ, но интереса не было
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Бывший футболист сборной Узбекистана Андрей Фёдоров прокомментировал переход защитника Абдукодира Хусанова из «Ланса» в «Манчестер Сити».

— Его трансфер в «Манчестер Сити» всё ещё не укладывается в голове?
— Сразу скажу — я не следил за ним в чемпионате Узбекистана и нигде в других лигах. Но я видел его игру на Кубке Азии в Ташкенте в 2023 году, специально летал в Узбекистан для этого. Тогда мне звонили многие тренеры из России и интересовались моим мнением об игре Хусанова. Тогда я честно отвечал им, что не был в курсе. Поэтому решил слетать и посмотреть на него вживую. И я знаю, что ещё в 2023 году им интересовались неплохие клубы. Не скажу, что это были команды прямо из топ-5 лиг, но меня точно спрашивали о нём тренеры из РПЛ. Конкретного интереса из России не было, у меня просто спрашивали моё мнение о нём и о других игроках, — приводит слова Фёдорова Metaratings.

Напомним, 20 января стало известно, что узбекистанский игрок пополнил состав «Манчестер Сити». По сообщениям ряда источников, за переход футболиста «горожане» заплатили французскому «Лансу» € 40 млн.

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