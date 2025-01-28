«Боруссия» Дортмунд рассматривает назначение Ральфа Рангника — Плеттенберг

Дортмундская «Боруссия» изучает вариант с назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера команды, о чём сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). На текущий момент 66-летний специалист возглавляет сборную Австрии.

По информации источника, руководители «Боруссии» уже провели встречу с Рангником. Боссы «шмелей» хотят, чтобы немецкий специалист возглавил команду немедленно, однако также рассматривают вариант с тем, чтобы он пришёл в клуб грядущим летом.

Подчёркивается, что Рангник склоняется к тому, чтобы отвергнуть предложение «Боруссии». Действующий контракт 66-летнего тренера с Футбольной федерацией Австрии действует до конца 2025 года.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: