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«Боруссия» Дортмунд рассматривает назначение Ральфа Рангника — Плеттенберг

«Боруссия» Дортмунд рассматривает назначение Ральфа Рангника — Плеттенберг
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Дортмундская «Боруссия» изучает вариант с назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера команды, о чём сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). На текущий момент 66-летний специалист возглавляет сборную Австрии.

По информации источника, руководители «Боруссии» уже провели встречу с Рангником. Боссы «шмелей» хотят, чтобы немецкий специалист возглавил команду немедленно, однако также рассматривают вариант с тем, чтобы он пришёл в клуб грядущим летом.

Подчёркивается, что Рангник склоняется к тому, чтобы отвергнуть предложение «Боруссии». Действующий контракт 66-летнего тренера с Футбольной федерацией Австрии действует до конца 2025 года.

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