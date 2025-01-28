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«Спартак» сделал официальное предложение о покупке Солари в размере € 12 млн — Мерло

«Спартак» сделал официальное предложение о покупке Солари в размере € 12 млн — Мерло
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«Спартак» сделал официальное предложение «Ривер Плейт» о трансфере 23-летнего крайнего нападающего Пабло Солари в размере € 12 млн с учётом бонусов. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент руководство аргентинского клуба анализирует данное предложение.

Солари выступает в составе «Ривер Плейт» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. Действующее трудовое соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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