Точилин — об увольнении Черчесова: для такого тренера это провал

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

— Как восприняли информацию о том, что Станислава Черчесова уволили из сборной Казахстана?

— Об этом говорили уже давно, что его могут уволить из-за результатов и внутренних моментов. Тем более поменялось руководство казахстанского футбола, и у него, видимо, другие взгляды на свою сборную. Как я понимаю, у Черчесова не очень хорошо сложились отношения с журналистами из Казахстана, и самое главное – нет результата. Поэтому к увольнению всё шло.

— Сами результаты вас удивляют?

— Если говорить только о результате, то, конечно. Для такого тренера это провал, потому что Черчесов относится к той категории тренеров, которые умеют добиваться результатов, исходя из возможностей тех или иных футболистов. Понятно, что он не волшебник, чтобы за короткий период взять и поднять сборную в элитную группу. Но всё-таки все ждали другого результата. А с чем связано то, что его не было, только Станислав Саламович может ответить, потому что чтобы давать оценки, надо быть в теме, понимать все проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться, — приводит слова Точилина Евро-Футбол.Ру.

61-летний Черчесов занял этот пост в июле 2024 года. За шесть матчей под его руководством Казахстан уступил в пяти из них и единожды сыграл вничью.