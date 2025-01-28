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«Зенит» может увеличить предложение до € 20 млн, чтобы подписать Уэсли — JornaFla

«Зенит» может увеличить предложение до € 20 млн, чтобы подписать Уэсли — JornaFla
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«Зенит» продолжает вести переговоры о трансфере 21-летнего правого защитника «Фламенго» Уэсли Франсы. Об этом сообщает аккаунт JornaFla10, специализирующийся на «Фламенго», в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые рассматривают возможность увеличения предложения по Уэсли до € 20 млн. Ранее Sport24 сообщал, что «Зенит» готов заплатить € 15 млн за 21-летнего футболиста.

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

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