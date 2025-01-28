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Кокорин: Луческу — классный дядька, но ему не дали трансферов

Кокорин: Луческу — классный дядька, но ему не дали трансферов
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о бывших тренерах санкт-петербургского «Зенита» Мирче Луческу и Роберто Манчини.

«Луческу — классный дядька, но ему не дали трансферов, вообще никого. Да, были Полоз и Ерохин. При нём команда стала третьей, это был капец (в оригинале используется другое слово. — Прим. «Чемпионата»).

Пришёл Манчини, ему дали € 100 млн, он купил аргентинцев. Они все молодые были, на перспективу, хотя Паредес уже в «Роме» был засвечен. Остальные были на перспективу, но € 100 млн за них — непонятно. Дриусси был классным нападающим, Паредес — тоже классный, но не играл», — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Александр Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за санкт-петербургский «Зенит».

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