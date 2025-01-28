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Форвард «Спартака» Угальде был предложен лондонскому «Арсеналу» — TBR Football

Форвард «Спартака» Угальде был предложен лондонскому «Арсеналу» — TBR Football
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Кандидатура 22-летнего нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде была предложена «Арсеналу». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, помимо футболиста красно-белых, лондонскому клубу также предложили обратить внимание на форварда «Аталанты» Матео Ретеги и нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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