Форвард «Спартака» Угальде был предложен лондонскому «Арсеналу» — TBR Football

Кандидатура 22-летнего нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде была предложена «Арсеналу». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, помимо футболиста красно-белых, лондонскому клубу также предложили обратить внимание на форварда «Аталанты» Матео Ретеги и нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме Эксклюзив Владимир Кузьмичёв: агент Угальде хочет выжать максимум из «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России: