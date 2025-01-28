Кокорин: Черчесов не вызвал меня на Кубок Конфедераций, хотя в сборной были люди без клуба

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин выразил недовольство решением экс-тренера российской национальной команды Станислава Черчесова не вызывать его на Кубок Конфедераций, прошедший в 2017 году.

«Саламыч [Черчесов] позвонил мне, говорит, что я в плохой форме, не вызвал на Кубок Конфедераций. Я за «Зенит» все игры отыграл, а там [в составе], блин (в оригинале используется другое слово. — Прим. «Чемпионата»), просто люди без клуба», — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

За сборную России Кокорин сыграл 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами.

Материалы по теме Кокорин назвал «Зенит» самым главным клубом в своей карьере

Как сборная России играет при Карпине: