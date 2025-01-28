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Камоцци — о словах Кокорина: интриги есть во многих клубах, не только в «Спартаке»

Камоцци — о словах Кокорина: интриги есть во многих клубах, не только в «Спартаке»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на слова бывшего нападающего красно-белых Александра Кокорина о московском клубе. Напомним, ранее Кокорин назвал «Спартак» клубом интриганов, который живёт сплетнями.

«Я был в «Спартаке», когда в клуб пришёл Кокорин. Я очень хорошо помню трудности, с которыми он столкнулся. А что касается его слов про интриги, то они есть во многих клубах — не только в «Спартаке», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Александром Ершовым.

За «Спартак» Кокорин выступал с 2020 по 2021 год. За это время нападающий сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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