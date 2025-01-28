«Принтер болеет за «Спартак». В «Шоу Воли» извинились за опечатку в фамилии Семака

В телеграм-канале телевизионной юмористической программы «Шоу Воли», ведущим которой является комик Павел Воля, появилась публикация с извинениями в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в написании фамилии которого была допущена ошибка.

Напомним, во время одного из выпусков шоу, где гостем стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, ему было предложено собрать сборную из футболистов, с которыми он ранее играл за российскую национальную команду, в зависимости от различных характеристик (самый скромный, самый талантливый и т. д.). На специальной доске висели фотографии с разными игроками и их фамилиями. Однако в фамилии тренера «Зенита» была допущена ошибка — он был указан как «Симак».

После этого выпуска в соцсетях «Шоу Воли» появилась публикация со следующим содержанием: «В последнем выпуске «Шоу Воли» мы допустили фатальную ошибку: неправильно написали фамилию главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Мы провели внутреннее расследование, и оказалось, что наш принтер болеет за «Спартак». Меры приняты, принтер уволен. Приносим свои глубочайшие извинения Сергею Семаку».

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