Согласны с Кокориным, оценившим уровень РПЛ?

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что, по его мнению, уровень чемпионата России был низким ещё в 2019 году. В частности, экс-футболист «Зенита» и «Спартака» сказал: «Чемпионат, когда мы после тюрьмы вышли, в 2019 году, он уже говном был, честно. Я говорю: если люди год не играли, выходят на хорошем уровне [играют]… Давай честно, он тогда уже начал просаживаться».

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Александр Кокорин являлся футболистом «Зенита» с 2016 по 2020 год. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 12 результативными передачами. За «Спартак» Кокорин выступал с 2020 по 2021 год. За это время нападающий сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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