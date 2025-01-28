Фёдоров: Файзуллаеву подходит чемпионат Испании. Он бы там блистал

Бывший футболист сборной Узбекистана Андрей Фёдоров считает, что игроку московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву стоит продолжить карьеру в чемпионате Испании.

– Файзуллаев – следующий, кто должен уехать в европейский чемпионат после Хусанова?

– Это зависит от работы его представителей. В чемпионате Узбекистана есть неплохие футболисты его возраста, которые могут уехать в Европу. Тому же Аббосу очень подходит чемпионат Испании. Он бы там блистал, — приводит слова Фёдорова Metaratings.

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.