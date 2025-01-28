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«Спартак» согласовал условия личного контракта с Иваном Иличем — Аккомандо

«Спартак» согласовал условия личного контракта с Иваном Иличем — Аккомандо
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23-летний полузащитник «Торино» Иван Илич находится в шаге от перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Орацио Аккомандо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые полностью согласовали условия личного контракта с сербским футболистом.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Спартак» достиг соглашения с «Торино» о трансфере Илича.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Илича с командой из Турина рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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