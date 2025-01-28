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Дмитрий Булыкин: после слов Кокорина об уровне РПЛ напрашиваются вопросы

Дмитрий Булыкин: после слов Кокорина об уровне РПЛ напрашиваются вопросы
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдается с 2019 года.

«РПЛ очень высоко котировалась до того, как нас отстранили. Саша сказал сгоряча и не подумал. Всё-таки лига была на высоком уровне. Зарплаты, которые Кокорин получал в РПЛ, — тому косвенное подтверждение. После слов Кокорина об уровне лиги напрашиваются вопросы, что он не смог раскрыться, как хотел бы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за санкт-петербургский «Зенит».

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