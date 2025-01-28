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Кокорин: я приехал в Италию и только тогда понял, как должна играть «девятка»

Кокорин: я приехал в Италию и только тогда понял, как должна играть «девятка»
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что только в Италии, во время игры за «Фиорентину», его стали учить и улучшать в тактическом плане.

«Меня никто не сделал лучше [тактически]. Меня удивляет, что за всю карьеру меня никто ничему не учил, реально. Я приехал в Италию и только тогда понял, как должна играть «девятка». Меня только там научили и рассказали», — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Александр Кокорин выступал за итальянскую «Фиорентину» в период с 2021 по 2022 год. За это время футболист провёл на поле во всех турнирах 12 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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