Андрей Семёнов — о словах Кокорина: ни для кого не секрет, что уровень РПЛ падает

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдался уже в 2019 году.

«Не секрет ни для кого, что уровень чемпионата России падает. Качественные футболисты в Россию уже давно не приезжают. Стараемся делать из тех, что есть», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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