Валерий Овчинников — о словах Кокорина про РПЛ: не плюй в колодец — такое не забывается

Известный российский тренер Валерий Овчинников высказался о словах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдается с 2019 года.

«Чем сейчас занят Кокорин? Пусть играет в футбол на Кипре, там же нет РПЛ. Чего это его так волнует? Говоря об уровне РПЛ, всегда что-то развивается — медленно или быстро. Какие-то вещи не нравятся, но это всю жизнь было. К РПЛ у меня только одна претензия — слишком много иностранцев в чемпионате, нужен более качественный отбор.

А слова Кокорина могут быть связаны с тем, что он не до конца реализовался в РПЛ. Могу ему посоветовать: не плюй в колодец, из которого придётся напиться. Если он решил остаться жить на Кипре, наверное, может себя так вести. Но если возвращаться в Россию… Такие слова не забываются. Надо себя правильно вести», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.