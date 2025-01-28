«Балтика» объявила о проведении товарищеского матча со сборной Северной Кореи

Пресс-служба калининградской «Балтики» в телеграм-канале анонсировала товарищеский матч со сборной Северной Кореи, который пройдёт на зимних сборах команды в Турции. Игра состоится 4 февраля.

Северокорейская национальная команда занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

Калининградский клуб выступает в Мелбет Первой лиге. После 21 тура данного соревнования «Балтика» заработала 45 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается московское «Торпедо», набравшее 43 очка в 21 встрече. Замыкает тройку лидеров Первой лиги екатеринбургский «Урал», который заработал 37 очков.

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