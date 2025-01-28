Булыкин: Сильянов будет развиваться в «Зените», вижу только положительное в этом переходе

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе правого защитника железнодорожников Александра Сильянова в «Зенит».

«В ситуации с Сильяновым всё зависит от того, сколько за него предлагают. Но мне нравится система, когда клубы побогаче покупают футболистов за деньги, тем развивая другие клубы. Здесь я тоже вижу этот положительный момент.

Думаю, сам Сильянов будет развиваться, и «Локомотив» будет развивать футболистов. Так функционирует здоровый футбол. Вижу только положительные моменты в таких трансферах. Футболист развивается лучше в сильной команде, борясь за чемпионство каждый год и находясь даже в тренировочном процессе с профессионалами. Процесс идёт намного быстрее, чем это было бы в условной «Уфе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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