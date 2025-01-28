Бальде: фанаты «Хетафе» оскорбляли меня на почве расизма, хотя их капитан чернокожий

Левый защитник «Барселоны» Алекс Бальде высказался о расистских оскорблениях, которым он подвергся в матче 20-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (1:1).

«Сложилась непростая ситуация, ведь [болельщики «Хетафе»] оскорбили меня несколько раз. Не знаю, что сказать. Если три или четыре челока оскорбляют тебя, не нужно проецировать это на весь испанский футбол.

Считаю, я был прав, когда сообщил [судье] об этом. Меня не тревожат обзывательства. Я чернокожий и горжусь этим. Однако всё равно был удивлён, ведь капитан «Хетафе» темнокожий», — приводит слова Бальде «Mundo Deportivo».

После 21 тура «Барселона» набрала 42 очка и на текущий момент занимает третье место.

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