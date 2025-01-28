Роман Березовский: Черчесов будет востребован, его опыт понадобится кому-то

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Не стоит сомневаться в квалификации Черчесова, он это доказал в работе со сборной России, с «Динамо», с другими клубами — российскими и иностранными. Поэтому, конечно, он будет востребован, его опыт, его тренерское чутьё понадобятся кому-то. А то что не получилось с Казахстаном, наверное, там своя специфика, к которой он не смог адаптироваться быстро и как-то понять её. Первопричины видны изнутри, он сам лучше ответит на этот вопрос», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

61-летний Черчесов занял этот пост в июле 2024 года. За шесть матчей под его руководством Казахстан уступил в пяти из них и единожды сыграл вничью.