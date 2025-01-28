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«Возвращайся домой!» Президент «Сантоса» анонсировал переход Неймара

«Возвращайся домой!» Президент «Сантоса» анонсировал переход Неймара
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Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра в своём аккаунте в социальной сети опубликовал видео, анонсирующее возвращение 32-летнего нападающего Неймара в бразильский клуб.

На видео представлена нарезка кадров с моментами Неймара в «Сантосе». Сначала показано, как футболист, будучи подростком, подписывает контракт с клубом, затем демонстрируются моменты с игрой молодого Неймара. Далее представлено, как уже взрослый футболист возвращается в клуб.

Тейшейра сопроводил это видео следующим комментарием: «Это было как будто вчера, время летит слишком быстро. Настал момент писать нашу историю заново. Возвращайся домой! Мы ждём тебя с распростёртыми объятиями».

Ранее Неймар расторг контракт с «Аль-Хилялем». Сообщалось, что 32-летний футболист заключит трудовое соглашение с «Сантосом», рассчитанное на полгода.

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