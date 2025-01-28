Тяпушкин: в чемпионате Таджикистана есть ребята, которые смогут проявить себя в РПЛ

Экс-тренер и вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин поделился мнением о возможностях таджикских футболистах заиграть в топ-лигах Европы и в Российской Премьер-Лиге.

– Всё делается для того, чтобы таджикские футболисты перешли на более высокий уровень. Из нашей команды парень уехал в Иран. Там уровень футбола тоже растёт. Но пока что таджикские игроки не готовы играть в топ-лигах, как Хусанов. Ещё надо подождать, чтобы это случилось.

– Смогут ли игроки усилить российские клубы?

– В «Ростов» недавно перешёл Ятимов. У него были предложения из Азии, но он предпочёл Россию. И сделал правильный выбор. Но в чемпионате Таджикистана есть ребята, которые смогут проявить себя в РПЛ, – приводит слова Тяпушкина Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Рустам Ятимов провёл 10 матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.