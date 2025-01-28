Трёхматчевая дисквалификация игрока «Арсенала» Льюиса-Скелли отменена

Независимая Регуляторная Комиссия Футбольной ассоциации Англии приняла решение аннулировать трёхматчевую дисквалификацию защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли за красную карточку, полученную им в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0). Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

Сообщается, что независимая Регуляторная Комиссия поддержала апелляцию о неправомерном удалении Льюиса-Скелли.

Напомним, игрок лондонского клуба попал шипами в ногу защитнику соперников Мэтту Доэрти при попытке прервать контратаку. В результате Оливер показал Льюису-Скелли прямую красную карточку.

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