Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трёхматчевая дисквалификация игрока «Арсенала» Льюиса-Скелли отменена

Трёхматчевая дисквалификация игрока «Арсенала» Льюиса-Скелли отменена
Комментарии

Независимая Регуляторная Комиссия Футбольной ассоциации Англии приняла решение аннулировать трёхматчевую дисквалификацию защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли за красную карточку, полученную им в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0). Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 74'    
Удаления: Гомес – 70' / Льюис-Скелли – 43'

Сообщается, что независимая Регуляторная Комиссия поддержала апелляцию о неправомерном удалении Льюиса-Скелли.

Напомним, игрок лондонского клуба попал шипами в ногу защитнику соперников Мэтту Доэрти при попытке прервать контратаку. В результате Оливер показал Льюису-Скелли прямую красную карточку.

Материалы по теме
Ассоциация арбитров поддержала решение удалить игрока «Арсенала» Льюиса-Скелли в матче АПЛ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android