Трёхматчевая дисквалификация игрока «Арсенала» Льюиса-Скелли отменена
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Независимая Регуляторная Комиссия Футбольной ассоциации Англии приняла решение аннулировать трёхматчевую дисквалификацию защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли за красную карточку, полученную им в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0). Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 74'
Удаления: Гомес – 70' / Льюис-Скелли – 43'
Сообщается, что независимая Регуляторная Комиссия поддержала апелляцию о неправомерном удалении Льюиса-Скелли.
Напомним, игрок лондонского клуба попал шипами в ногу защитнику соперников Мэтту Доэрти при попытке прервать контратаку. В результате Оливер показал Льюису-Скелли прямую красную карточку.
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