Анчелотти: моё будущее? Я и «Реал» хотим работать вместе так долго, как это возможно

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Королевском клубе», контракт с которым у него рассчитан до лета 2026 года.

«Я и клуб хотим продолжать работать вместе настолько долго, насколько это возможно. Чувствую, что мадридский «Реал» верит в меня», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что итальянского специалиста могут уволить по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассматривается в качестве главного кандидата на пост нового наставника «сливочных».

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