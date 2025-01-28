Анчелотти: моё будущее? Я и «Реал» хотим работать вместе так долго, как это возможно

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Королевском клубе», контракт с которым у него рассчитан до лета 2026 года.
«Я и клуб хотим продолжать работать вместе настолько долго, насколько это возможно. Чувствую, что мадридский «Реал» верит в меня», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Ранее в СМИ появлялась информация, что итальянского специалиста могут уволить по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассматривается в качестве главного кандидата на пост нового наставника «сливочных».
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: