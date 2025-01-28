Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: моё будущее? Я и «Реал» хотим работать вместе так долго, как это возможно

Анчелотти: моё будущее? Я и «Реал» хотим работать вместе так долго, как это возможно
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Королевском клубе», контракт с которым у него рассчитан до лета 2026 года.

«Я и клуб хотим продолжать работать вместе настолько долго, насколько это возможно. Чувствую, что мадридский «Реал» верит в меня», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что итальянского специалиста могут уволить по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассматривается в качестве главного кандидата на пост нового наставника «сливочных».

Материалы по теме
Анчелотти прокомментировал отрыв «Реала» в 10 очков от «Барселоны»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android