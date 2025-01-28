«Он выберет славу». Анчелотти — о возможном переезде Винисиуса в Саудовскую Аравию

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию об интересе саудовских клубов к крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.

«Я могу всё понять, это футбол. Понял, когда Кроос ушёл из футбола, хотя это сделали не все. Подобные решения индивидуальны. Однако я уже говорил, что вижу его [Винисиуса] счастливым. Он хочет остаться здесь и выиграть титулы вместе с «Реалом». Думаю, он выберет славу», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация, что клубы из Саудовской Аравии готовы предложить Винисиусу заработную плату в размере € 350 млн. Подчёркивалось, что они предпримут попытки приобрести 24-летнего игрока грядущим летом.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: