Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: трансферы на вход планируем, новички будут

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл планы клуба по покупке новичков на это зимнее трансферное окно.

«Трансферы на вход планируем, новички будут. Такие вещи любят тишину, хотелось бы, чтобы так оно и было. (Смеется.) Работа ведётся, всё будет хорошо», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и заняло в турнирной таблице 11-е место, опережая идущие в зоне стыковых матчей «Химки» на одно очко, а грозненский «Ахмат», находящийся в зоне прямого вылета чемпионата России, — на четыре очка.