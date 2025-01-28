Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: трансферы на вход планируем, новички будут

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: трансферы на вход планируем, новички будут
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл планы клуба по покупке новичков на это зимнее трансферное окно.

«Трансферы на вход планируем, новички будут. Такие вещи любят тишину, хотелось бы, чтобы так оно и было. (Смеется.) Работа ведётся, всё будет хорошо», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и заняло в турнирной таблице 11-е место, опережая идущие в зоне стыковых матчей «Химки» на одно очко, а грозненский «Ахмат», находящийся в зоне прямого вылета чемпионата России, — на четыре очка.

Материалы по теме
Шамиль Газизов: о «Спартаке» тёплые воспоминания, кроме Федуна и Заремы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android