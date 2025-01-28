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Тель решил покинуть «Баварию», 19-летним талантом интересуется «Челси» — Романо

Тель решил покинуть «Баварию», 19-летним талантом интересуется «Челси» — Романо
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19-летний крайний нападающий «Баварии» Матис Тель принял решение покинуть мюнхенский клуб в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в начале нынешнего месяца информацию о футболисте запросил «Челси», однако есть и другие клубы, проявляющие интерес к нему. «Бавария» оценит все возможные варианты на рынке.

В нынешнем сезоне Тель принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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