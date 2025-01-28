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Давыдов: у Кокорина какая-то озлобленность на «Спартак», не согласен с его словами

Давыдов: у Кокорина какая-то озлобленность на «Спартак», не согласен с его словами
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о словах бывшего нападающего красно-белых Александра Кокорина о московском клубе. Напомним, ранее Кокорин назвал «Спартак» клубом интриганов, который живёт сплетнями.

«У Саши какая-то озлобленность на «Спартак». В клубе такая атмосфера, что ты не знаешь, чего ждать завтра? Я не согласен. Отчасти бывают такие моменты, потому что «Спартак» — это клуб, куда хотят попасть все, есть люди, которые хотят сделать это через такую призму. Со словами Кокорина не согласен, но осуждать не буду — его выбор и мнение», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

За «Спартак» Кокорин выступал с 2020 по 2021 год. За это время нападающий сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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