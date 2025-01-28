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«Ривет Плейт» не устраивает предложение «Спартака» на € 12 млн за Солари — LPM

«Ривет Плейт» не устраивает предложение «Спартака» на € 12 млн за Солари — LPM
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В ближайшие часы «Ривет Плейт» ответит отказом на предложение «Спартака» о покупке 23-летнего крайнего нападающего Пабло Солари за € 12 млн. Об этом сообщает La Pagina Millonaria.

По информации источника, красно-белые готовы заплатить € 12 млн за 100% прав на футболиста. В свою очередь, «Ривер Плейт» намерен предложить вариант с продажей «Спартаку» 60% прав на нападающего за € 9-10 млн. В аргентинском клубе понимают, что если они согласятся на указанное предложение красно-белых, то выручат только € 7 млн с трансфера Солари, остальная часть отойдёт «Коло-Коло» и «Тальересу».

Солари выступает в составе «Ривер Плейт» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. Действующее трудовое соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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