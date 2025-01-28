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Юран: будем надеяться, что Черчесов после Казахстана будет востребован в России

Юран: будем надеяться, что Черчесов после Казахстана будет востребован в России
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Известный российский тренер Сергей Юран прокомментировал увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Думаю, что у Станислава Саламовича не было каких-то серьёзных предложений и вариантов в России до того, как он возглавил казахстанскую сборную. Но мы будем надеяться на то, что Черчесов после Казахстана будет востребован в российском футболе. По-крайней мере, я искренне желаю ему этого», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

61-летний Станислав Черчесов занял этот пост в июле 2024 года. За шесть матчей под его руководством Казахстан уступил в пяти из них и единожды сыграл вничью.

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